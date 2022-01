Murcia/Spanien: Brutaler Machetenangriff von zwei Nordafrikanern auf Mann am helllichten Tag

Ein Mann wurde am Mittwoch in Molina de Segura (Murcia, Spanien) mitten auf der Straße von zwei nordafrikanischen Staatsangehörigen, die auf ihn warteten, als er aus seinem Auto ausstieg, mit einer Machete schwer angegriffen. Das Opfer erlitt die Halbamputation einer Hand und wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von El Español bestätigten Polizeiquellen, dass „zwei Nordafrikaner auf einen Spanier warteten, um ihn zu erstechen“. „Als er in der Straße Triunfo aus dem Auto stieg, stürzten sie sich auf ihn und stachen auf ihn ein“.

Anwohner, Passanten und Menschen, die sich in der Nähe des Vorfalls in einer Bar aufhielten, eilten dem Opfer zu Hilfe, und einem Mann gelang es sogar, den Angreifern die Machete zu entreißen.

Die Nationale Polizei untersucht den Vorfall, um die Fakten der Aggression zu klären. Nach Angaben von El Español kannten sich die drei beteiligten Männer untereinander. Quelle: elliberal.com (Auf elliberal.com noch ein Video aus einer anderen Perspektive)

Wie andere spanische Medien berichten: Der 33-Jährige Spanier erlitt schwere Verletzungen an Rücken, Arm und Beine. Im Krankenhaus konnten die Ärzte seine Hand wiederherstellen und der Zustand des Opfers sei stabil. Die beiden Nordafrikaner (32,24) wurden ebenfalls medizinisch versorgt, ihre Verletzungen waren jedoch weniger schwer.

WARNUNG – Nichts für schwache Nerven: Auf Twitter wurden Bilder der schweren Verletzungen veröffentlicht.

