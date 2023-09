Mundtot gemacht: „Tagesschau“-Sprecher kritisiert Islam nicht mehr

Der „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber hat erklärt, sich künftig „zu allem, was mit dem Islam auch nur im Entferntesten zu tun hat, nicht mehr äußern“ zu wollen. Gegenüber der Zeit sagte er: „Ich werde keine Bücher dazu schreiben, ich lehne Talkshow-Anfragen ab, ich mache das nicht mehr.“

Linksextreme Studenten hatten Schreiber am 29. August in der Universität Jena tätlich angegriffen. Ein unbekannter Mann schlug ihm eine Torte ins Gesicht. Andere schrien ihn an. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

