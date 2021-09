Multikulti-Werbung erhitzt Gemüter der Russen

In zahlreichen Ländern Europas werden in der Werbung immer mehr Farbige untergebracht, das soll ein Abbild der aktuellen Gesellschaft darstellen, also jene Gesellschaft, die die Politik ermöglichte und den einheimischen Bürgern ungefragt aufdrückte. Der Farbwechsel in der Reklame löst kaum ablehnende Reaktionen aus, die Unternehmen würden auch nicht reagieren, schließlich hängen ihnen die Krakeeler von kleinen Social-Media-Gruppen im Nacken. Das Gegenteil sind die Russen, die sich eine Werbung mit einem Farbigen nicht gefallen lassen.

[…] Die russische Sushi-Kette Jobidojobi löste mit einem multikulturellen und möglicherweise sexistischen Werbesujet einen Shitstorm aus. Konservative Bürger sahen eine gröbliche Beleidigung der russischen Frauen und kampagnisierten gegen die als Zumutung empfundene Werbung. Jobidojobi hatte in den sozialen Medien ein Bild verbreitet, auf dem ein afrikanischer Mann Sushi isst. Dabei wird er von drei lasziv blickenden russischen Frauen umgarnt. Gerade die offensichtliche sexuelle Konnotation des Bildes sorgte für Unmut. Viele ließen ihrem Zorn freien Lauf und deckten das Unternehmen mit wütenden Botschaften ein. […] Mehr auf Wochenblick.at

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung