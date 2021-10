Multikulti in Prato/Italien: Brutaler Angriff mit Knüppeln

Gestern Nachmittag wurde eine Gruppe von Arbeitern mit Knüppeln angegriffen. Ein brutaler Angriff, den eine Gruppe chinesischer „Unternehmer“ gegen eine Gruppe pakistanischer Arbeiter ausführte, die zusammen an einem Sitzstreik in der Via Galvani vor einer Fast-Fashion-Fabrik teilnahmen.

