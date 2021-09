Muffige Zukunft: Weniger waschen, mehr stinken

Klaus Schwab und sein WEF sorgen sich wirklich um die Umwelt und versuchen den Kampf gegen den Klimawandel an tatsächlich allen Fronten zu führen. Einem neuen Geistesblitz der selbsternannten Weltverbesserer und „Great Reset“-Planer zufolge, gilt es nun an den Waschgewohnheiten der zwangsbeglückten Bevölkerung zu arbeiten. In einem Video auf Twitter wird den zukünftigen Besitzlosen erklärt, wie sie gefälligst ihre Wäsche zu behandeln haben. Weniger waschen und mehr stinken ist die Devise. Quelle für Text: Wochenblick.at

You only need to wash your jeans once a month, experts say.

Uncover the world of sustainable fashion: https://t.co/IHewfM6yW6 pic.twitter.com/pxbSld7p9J

— World Economic Forum (@wef) September 28, 2021