München verbietet Corona-Demo

Die Stadt hat die geplante Corona-Demonstration am 29. Dezember verboten, berichtet die „Bild“. Im gesamten Stadtgebiet seien „alle stationären oder sich fortbewegenden Demos im Zusammenhang mit sogenannten Coronaspaziergängen verboten. „Die Teilnahme an nicht im Vorfeld angemeldeten und auflagenkonformen Demos gegen die Pandemiebekämpfung ist eine Ordnungswidrigkeit und wird polizeilich verfolgt. Gegen jeden einzelnen Teilnehmer kann ein Bußgeld bis 3.000 Euro verhängt werden.“ Damit will die Stadt gewalttätige Aufmärsche wie zuletzt am 22. Dezember verhindern, da kam es zu Gewalt, Beleidigungen und Bedrohungen seitens der Impfgegner. Die Polizei musste Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen.

Meinte die Stadt etwa diese Gewalt und Bedrohung? Im zweiten Teil des nachfolgenden Videos:

Oder diese Gewalt?

5 9 Bewertungen Artikel Bewertung