München: Messer-Attacke auf Jungen (10) – Ausländer (57) festgenommen

Unfassbares Verbrechen in der Münchner Innenstadt! Am Samstag (6.11.2021) gegen 19.40 Uhr hat ein Mann (57) einen kleinen Jungen (10) in einem Bekleidungsgeschäft angegriffen. Nach BILD-Informationen passierte die Tat im „TK Maxx“ in der Neuhauser Straße.

Der 57-Jährige gilt offiziell als staatenlos, stammt wohl aus der Ukraine. Er soll den 10-Jährigen unvermittelt angegriffen, auf ihn eingestochen haben. Das Opfer wurde im Oberkörperbereich verletzt. Seine Eltern und sein Bruder mussten alles mitansehen.

Bis die ersten Polizisten eingetroffen waren, konnten Zeugen den Messer-Mann bereits überwältigen. Zeugen leisteten auch Erste Hilfe. Der 10-Jährige wird derzeit im Krankenhaus behandelt, er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

