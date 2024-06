mRNA-Kompetenzzentrum in Halle: Deutschland rüstet sich für die nächste „Pandemie“

Nach der „Pandemie“ ist vor der „Pandemie“. Und für die will die Bundesregierung besser vorbereitet sein. Wie gut, dass der Münchener Chemiekonzern Wacker am vergangenen Montag ein sogenanntes Kompetenzzentrum für die Produktion genbasierter Vakzine eröffnet hat. Das im MDax-Index gelistete Unternehmen selbst spricht von einem „Meilenstein“. „mRNA-basierte Wirkstoffe haben während der Corona-Pandemie Millionen von Menschenleben gerettet – eine Erfahrung, die deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, auf zukünftige Herausforderungen dieser Art vorbereitet zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Thema Nebenwirkungen blieb außen vor. Weiterlesen auf Reitschuster.de

