Morgen habt ihr eine Chance – Die Macht im Osten?

Carsten: Erstmals könnte die AfD ein Landratsamt erobern. Das dürfte sich auch auf die Stimmung innerhalb der AfD auswirken. Landräte sind in ihren Kreisen in der Regel angesehene Persönlichkeiten mit einer Fülle an Machtkompetenzen. Sie können z.B. Projekte, Gesetze oder Vorhaben blockieren und können selbst kommunalpolitische Akzente setzen.

