Mordfall Leonie: Mehrfach missbraucht

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge geht die Polizei davon aus, dass die getötete 13-Jährige, deren Leiche am vergangenen Samstag von Passanten auf einer Grünfläche in Wien-Donaustadt gefunden wurde, mehrfach missbraucht worden sein dürfte. Wie die APA am Freitag in Erfahrung brachte, sollen sich zumindest zwei Tatverdächtige in der Wohnung eines am Montag festgenommenen 18-Jährigen an dem Mädchen vergangen haben. Offizielle Bestätigung gibt es dafür vorerst keine.

Mittlerweile befinden sich in dieser Sache drei mutmaßliche Täter bzw. Mittäter – allesamt gebürtige Afghanen im Alter von 16, 18 und 23 Jahren – in Haft. Nach einem Landsmann der drei und möglichen vierten Tatbeteiligten – er ist 22 Jahre alt – wird über die Landesgrenzen hinaus gefahndet.

