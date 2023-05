Mord in Bochumer Tiefgarage: Türke verhaftet – Motiv: Hass auf Deutsche

Anfang März war ein ein 58-Jähriger in einer Tiefgarage in Bochum regelrecht hingerichtet worden. Nachdem sich die Ermittlungen zunächst schwierig gestalteten, konnten nun zwei Tatverdächtige verhaftet werden. Das Tatmotiv soll ein Handyfoto sein, welches das Opfer während eines Streits im Straßenverkehr von seinem Mörder gemacht hatte – und: „Wut und Ablehnung gegen deutsche Staatsbürger“.

Am 7. März wurde der 58-jährige Christian N. in einer Gemeinschaftstiefgarage am Bochumer Hustadtring in seinem Auto mit mehreren Schüssen getötet. Diese Tat, die einer Hinrichtung glich, gab den Ermittlern Rätsel auf. Doch nun konnte der mutmaßliche Schütze ermittelt und verhaftet werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen polizeibekannten Türken. Haftbefehl erging auch gegen einen 29-jährigen Landsmann und Freund des Verdächtigen, der diesen nach der Tat mit dem Auto abgeholt hatte.

