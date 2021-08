Mönchengladbach: Zwei „Männer“ sollen 19-Jährige vergewaltigt haben

Zwei Männer (31, 41) sollen am frühen Sonntagmorgen eine Frau (19) in Mönchengladbach vergewaltigt haben. Beide Täter konnten festgenommen werden. Die 19-Jährige hatte laut Polizei mit Freundinnen den Abend am Platz der Republik verbracht, mit ihnen getrunken. Als ihre Freundinnen zwischen 2 und 3 Uhr gegangen waren, fiel dem späteren Opfer auf, dass ihr Handy weg war. Während sie es suchte, kamen die zwei Männer dazu. Sie behaupteten zu wissen, wo sich das Handy befinde. Die Triebtäter lockten die Frau so zu einer abgelegenen Stelle und fielen dort über sie her. Die Männer hielten sie fest und zwangen ihr Opfer zu sexuellen Handlungen. Im Verlauf gelang es der Frau sich zu wehren und zu befreien. Schließlich konnte sie in die Lürriper Straße fliehen.

Am Bismarckplatz wartete sie auf einen Bus, um nach Hause zu fahren, als ihr die Täter erneut begegneten. Sie hielten sie fest und forderten sie wieder gewaltsam zu sexuellen Handlungen auf. Es gelang der 19-Jährigen schließlich, sich zu befreien und einen Taxifahrer auf sich aufmerksam zu machen. Dieser brachte sie zur Wache der Bundespolizei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof.

Bundespolizeibeamte stellten die beiden stark alkoholisierten Männer kurz darauf und nahmen sie vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 31-jährigen und einen 41-jährigen Mann. Beide sind polizeilich bereits hinlänglich bekannt, unter anderem wegen Gewaltdelikten. Die Beamten brachten die beiden Tatverdächtigen zum Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Mönchengladbach. Quelle: Polizeipresse/Bild.de

