Mönchengladbach: Junge Frau (22) von „Südländer“ vergewaltigt

Eine 22-jährige Frau zeigte bei der Polizei eine Vergewaltigung an, die nach einem Altstadtbesuch am frühen Sonntagmorgen (31. Mai 2020) in der Unterführung am Geroweiher stattgefunden habe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen und / oder dem Tatverdächtigen machen können.

Die junge Frau hatte den Bereich der Altstadt nach eigenen Angaben gegen 5 Uhr verlassen. Hierfür, so schilderte sie weiter, ging sie die Neustraße herunter, von dort in den Parkbereich am „Sonnenberg“ und diesen dann herunter bis zum Geroweiher. Sie passierte den Weiher und ging in die Unterführung, die unter der Fliethstraße Straße hindurch in Richtung Turmstraße führt.

Hier habe der Übergriff auf sie stattgefunden. Die Männer seien zwar zu zweit gewesen, einer der beiden habe aber „nur“ passiv daneben gestanden. Den zweiten Unbekannten, der den sexuellen Übergriff vollzog, beschrieb sie als ca. 1.80m großen und etwa 25-30 Jahre alten Mann von südländischem Erscheinungsbild. Sein Gesicht war bartlos, die Statur schlank. Er trug eine Kappe und eine rote Jogginganzugjacke.

Beide hätten während der Tat nicht gesprochen. Allerdings habe sie die Männer schon zuvor am Abend in einer Bar am „Alter Markt“ gesehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu der Tat und / oder den genannten Personen machen können. Wem sind entsprechende Personen, insbesondere im Hinblick auf die rote Trainingsjacke, im Bereich des „Alter Markt“ aufgefallen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)