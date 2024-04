Möglicher Rauswurf eines AfD-Feuerwehrmannes: Das System geht All-In!

In Hessen soll ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sein Engagement einstellen – weil er AfD-Mitglied und in der AfD-Jugend aktiv ist. Zusammen mit anderen Fällen wird immer deutlicher: Das linksliberale Hegemonialsystem geht im Kampf gegen Rechts All-In.

Dominik Asch aus dem hessischen Schöneck ist als Oberfeuerwehrmann in der örtlichen Feuerwehr aktiv und engagiert sich als Patriot in der AfD und der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA). Bei der JA ist er derzeit Landesvorsitzender. Die Gefahr einer Vermischung von Politischem und Privatem habe aber nie bestanden. (..) Die Verantwortlichen prüfen nun in einem Verfahren, Asch aus der Feuerwehr zu entfernen. Extremismus habe dort keinen Platz, heißt es von Seiten der Gemeinde und des Gemeindebrandinspektors. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

