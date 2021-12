Moderna statt Biontech – NRW: Mehrere Kinder bekommen für sie nicht zugelassenen Impfstoff gespritzt

Impf-Panne in NRW: Im Impfzentrum des Kreises Olpe in Nordrhein-Westfalen haben am Sonntag mehrere Kinder den Impfstoff von Moderna gespritzt bekommen – obwohl für sie bisher nur das Mittel von Biontech zugelassen ist. „Die Eltern der betroffenen Kinder wurden sofort über den Vorfall informiert“, teilte der Kreis mit.

Im Gespräch mit der ärztlichen Leitung des Impfzentrums sei ihnen mitgeteilt worden, dass für den Impfstoff Moderna die Zulassung für Kinder bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt sei.

Bei den Kindern, die das Mittel von Moderna bekamen, seien zum Zeitpunkt des Verlassens des Impfzentrums keine Auffälligkeiten festzustellen gewesen. Auf Wunsch der Eltern sei der Vorfall bei der Polizei angezeigt worden. Er war der impfenden medizinischen Fachangestellten selbst aufgefallen, wie es hieß. Um wie viele Kinder es geht, wurde nicht mitgeteilt.

Quelle: Focus Online

Politikstube: Sind dort Dilettanten am Werk oder geht es um die Impf-Prämie? Wie bekannt ist, sind die Fläschen farblich markiert, um so die Impfstoffe für Kinder und Erwachsene zu unterscheiden. Nun kann man nur hoffen, dass bei den geimpften Kindern nicht doch noch Nebenwirkungen auftreten.

