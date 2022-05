Moderna-CEO beim WEF: Niemand will den Impfstoff – 30 Mio. Dosen werden vernichtet

Beim WEF in Davos beklagte der Moderna-CEO: „Es ist traurig zu sagen, dass ich gerade dabei bin, 30 Millionen Dosen in den Müll zu werfen, weil niemand sie haben will. Wir haben ein großes Nachfrageproblem“, beschwerte Stéphane Bancel sich. Man habe bei Regierungen weltweit angefragt – in allen Ländern – und niemand wolle den Impfstoff kaufen. „Das Problem in vielen Ländern ist, dass die Menschen keine Impfungen wollen.“ Quelle Text: Report24.news

