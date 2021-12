Die Teilnehmerzahlt hat sich verdoppelt, letzte Woche waren es noch rund 2.000 und gestern bereits rund 4.200 Menschen, die an der Mittwochsdemo in Wolgast teilgenommen haben.

In über 1.000 Städten und Gemeinden wurden in den letzten drei Tagen demonstriert und heute stehen bereits die nächsten Demos bzw. Spaziergänge an – sozusagen die Donnertagsdemos. Von den gestrigen Mittwochsdemos eine kleine Auswahl nachfolgend: Eisenach, Oberhausen, Heidelberg, Cottbus

