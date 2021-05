Mitten in Hamburg: Militärische Aufstellung bei Anti-Israel-Demo

In Hamburg demonstrierten hunderte arabische Männer gegen Israel – in militärischer Aufstellung. Man zeigt dem deutschen Staat nicht nur, was man von Israel hält, sondern auch, über welche Stärke diejenigen, die noch nicht so lange hier leben, inzwischen verfügen. Der Staat muss endlich handeln, dem Antisemitismus Einhalt gebieten und der von Seehofer mehrfach angekündigten Abschiebeoffensive endlich Taten folgen lassen und nicht nur Luftblasen verbreiten.



