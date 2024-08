Mitten im bürgerlichen Berliner Bezirk Westend: 1500 Asylbewerber in einem Bürohaus

Weil Wohnraum für immer mehr Asylbewerber in Berlin fehlt, plant der Senat Großunterkünfte, in denen Asylbewerber dauerhaft leben sollen. Dafür werden riesige Gebäude angemietet und umgebaut. Jüngstes Beispiel: Soorstraße 82 im Berliner Westend. Dort sollen ab 2026 bis zu 1500 Asylbewerber untergebracht werden. Dieser Stadtteil ist ein sehr beliebtes gutbürgerliches Wohnviertel in ruhiger Lage mit guter Anbindung an die City-West und den historischen Kurfürstendamm. Weiterlesen auf nius.de

