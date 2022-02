Mitsponsor von LKW-Blockade in Ottawa warnt: „Der nächste Schritt ist Bürgerkrieg“

Während sich der sogenannte „Freedom Convoy“ seiner zweiten Woche in Ottawa nähert, hat Bürgermeister Jim Watson am 7. Februar den Notstand in der Stadt ausgerufen. Ein Gericht in Ontario erließ zudem eine einstweilige Verfügung, die den Truckern das nächtliche Hupen verbietet. Der Polizeichef von Ottawa forderte Tausende von Verstärkungskräften, um den LKW-Konvoi aufzulösen.

Einer der finanziellen Unterstützer des Konvois ist Reese Evans, Geschäftsführer des in Coaldale, Alberta, ansässigen Speditionsunternehmens Evans Trucking. Er sagte gegenüber dem Newsportal PressProgress, dass Akte des zivilen Ungehorsams gegen die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen Kanadas letzte Hoffnung vor einem „Bürgerkrieg“ seien.

„Die Leute haben im Stillen protestiert“, so der Speditionsunternehmer. „Es gibt friedlichen Protest und es gibt zivilen Ungehorsam“, doch: „Wenn auf zivilen Ungehorsam nicht gehört wird, nicht mit ihm verhandelt wird, nicht über ihn gesprochen wird – dann ist der nächste Schritt der Bürgerkrieg.“

Und Evans ergänzte gegenüber PressProgress: „Der nächste Schritt ist, dass sie alle zurückgehen und eine Waffe in der Hand haben.“

Mehr auf RT DE

4.9 9 Bewertungen Artikel Bewertung