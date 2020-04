Mit Faust und Stein – Hamburg: Iraker (22) schlägt Vermieterin (59) krankenhausreif

Manchen Vermietern geht erst im Nachhinein ein Licht auf, wen man sich in die Wohnung holte, wie der Mieter/die Mieterin tickt oder sich später negativ entpuppt. Für eine 59-jährige Vermieterin in Hamburg kam nun das böse Erwachen, die womöglich vorab ein enormes Vertrauen in den kulturfremden Untermieter gesetzt hatte und nun von den Risiken eingeholt bzw. überrascht wurde, wie ein Dialogaustausch in einen Gewaltausbruch enden kann.

[…] Ein 22-jähriger Mann hat Sonntagmorgen in einer Wohnung am Möllers Kamp seine 59-jährige Vermieterin nach einem Streit krankenhausreif geschlagen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll er die 59-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff er dann zu einem Stein, den er in seinem Zimmer aufbewahrt haben soll, und schlug damit auf den Kopf der Frau ein. Dabei fügte ihr mehrere Platzwunden zu.

Notarzt und Rettungsdienst versorgten die schwer verletzte Frau, die offenbar unter Schock stand und brachten sie ins Unfallkrankenhaus Boberg, wo ihre Wunden genäht wurden. […] Mehr auf bergedorfer-zeitung.de (Archiv)