Mit einem Trick zum Asylantrag – Warum so viele Kubaner plötzlich nach Deutschland wollen

Die Entwicklung ist außergewöhnlich. Die Zahl der Menschen aus Kuba, die in Deutschland Asyl beantragen, hat sich im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres verachtfacht. Waren es 2022 noch 73, stieg die Zahl auf inzwischen mehr als 607 Asylanträge. Darüber hatte zuerst die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Zahlen aus dem Innenministerium berichtet.

Einige Kubaner buchten laut Erkenntnissen der Behörden ein Ticket für einen Flug in ein europäisches Ziel, für das sie kein Visum benötigen. Dazu gehört etwa die serbische Hauptstadt Belgrad. Die Passagiere reisen dann aber nicht nach Serbien weiter, sondern nutzen die Zwischenlandung auf dem Flughafen in Frankfurt/Main, um von dort einen Asylantrag in Deutschland zu stellen. Weiterlesen auf Welt.de

