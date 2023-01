Mit dem Leopard 2 gegen die Russen? Gespräch mit ehemaligen Richtschützen auf dem Leo 2 A4

Liebe Zuschauer, die Kriegstreiber von den Grünen, der FDP, der CDU und auch aus der SPD übertreffen sich gegenseitig mit Forderungen nach der Lieferung des Leopard 2 in die Ukraine. Aber was würde das wirklich bringen? Und welche Schwierigkeiten sind zu erwarten? Ich spreche mit einem ehemaligen Richtschützen eines Leo 2 A4, also genau die Version, die gegen die Russen eingesetzt werden soll. Darüber hinaus ist mein Gesprächspartner generell sehr gut bei militärischen Themen informiert. Euer Thomas/Digitaler Chronist

