Miriam Hope: Welchen Stecker zieht MerKill als nächstes?

1,3 Million Demoteilnehmer haben sich am 1.8. in Berlin einfach so von einer Handvoll Polizisten den Stecker für die Kundgebung ziehen lassen, und wir 1,3 Million Menschen, haben dabei nur zugeschaut! Welchen Stecker lassen die Hochkriminellen demnächst bei wem ziehen?



Politikstube: Wir haben das Video gesichert, wird garantiert gelöscht. Falls es offline ist, bitte bei uns melden. 1989 ging es auch ohne Gewalt und so sollte es bleiben. Was uns viel mehr Angst macht ist die Ankündigung für einen zweiten Lockdown. Gelesen haben wir auch davon und können nur hoffen das es ein Fake ist!