Was passiert wenn 21 Mio Rentner im Land kapieren, dass ihre Rente sich immer mehr in Luft auflöst? Was geschieht wenn sie verstehen, dass auch sie eine Zwangshypothek auf ihr Häuschen bekommen, dass dann immer mehr dem Staat gehört? Was werden die Rentner tun sobald sie checken, es betrifft AUCH SIE?