Miriam Hope: Nicht in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich so etwas für möglich gehalten

„Germans have to learn to be Germans again“.

Roh & fesselnd – echter und ehrlicher geht es nicht: William Toel, der ehemalige US-amerikanische Professor für Ökonomie & Experte für Deutschland und jetzt auch Gast bei Echt & Ehrlich.

William Toel ist mutig, spricht sensible Themen offen an and spricht seine Wahrheit aus.

Er liebt Deutschland und hat lange auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Seine Botschaft ist klar und deutlich. Sie rüttelt uns auf:

Macht Euch nicht länger klein und erinnert Euch daran, wer Ihr wirklich seid. Wir brauchen Euch in Eurer Kraft, nicht in Eurem Minderwert – jetzt!

Video mit deutschen Untertiteln: Falls nicht aktiviert, im Player auf Untertitel klicken.

