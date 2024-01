Ministerin Schulze in Marokko: „Wir sind sehr dankbar für die vielen Marokkaner, die bei uns sind“

In Deutschland fehlen hunderttausende Fachkräfte, Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will einen Teil davon nun in Marokko anwerben. Diese Woche reiste sie in das nordafrikanische Land – und hielt dort eine ziemlich realitätsferne Rede.

Gemeinsam mit dem marokkanischen Arbeitsminister Younes Sekkouri weihte die SPD-Ministerin in der Hauptstadt Rabat die neue Zweigstelle des marokkanischen Zentrums für Migration und Entwicklung ein und sprach dort vor der Presse über die angeblichen „Deportationspläne“ rechter Aktivisten und Politiker. Weiterlesen auf nius.de

