Minderjährige Migrantenbande vergewaltigt 14-Jährige in flämischem Wald

In Kortrijk, Westflandern wird gegen zehn junge Migranten im Alter von elf bis sechzehn Jahren ermittelt, weil sie vor etwa einem Monat ein 14-jähriges belgisches Mädchen vergewaltigt haben sollen. Der damalige Freund des Mädchens soll sie unter einem Vorwand in ein Waldstück nahe des Ortes gelockt haben. Dort hätten sich seine neun Komplizen und er zusammen über seine arglose Freundin hergemacht. Ihnen werden sexuelle Übergriffe, mindestens zweifache Vergewaltigung und stundenlange Folter vorgeworfen. Zwei Tage lang dauerte das Martyrium der Minderjährigen an. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung