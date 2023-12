Millionenfache Zuwanderung: SPD plant „Aufnahmegesellschaft“ für alle

Die SPD-Führung hat mit einer Beschlussvorlage für den Parteitag am Wochenende eine grundlegende Kampfansage an die Bundesregierung vorgelegt und will einen neuen Ton in der Migrationsdebatte setzen. Während Einwanderung aufgrund der migrantischen Antisemiten-Mobs und des nach wie vor massiven Migrationsdrucks auf Deutschland und Europa vor allem negativ diskutiert wird, wollen die Spitzen der Sozialdemokratie einen völlig absurden Leitantrag durchdrücken, der die Lage völlig verkennt. Der Antrag ist eine Kampfansage an jede Form der Begrenzung von Migration. Sollte der Entwurf SPD-Parteitagsbeschluss und in der Folge gar Regierungspolitik werden, wäre er ein Einwanderungs-Turbo für Deutschland. Motto: Alle Schleusen öffnen.

Auf dem Weg in die „Aufnahmegesellschaft“ sollen Hürden für Einwanderung weitgehend fallen. So fordert die Parteispitze in dem Antrag, den Familiennachzug auch für sogenannte subsidiär Schutzbedürftige unbegrenzt zu erlauben. (..) Der Familiennachzug sei „eine wichtige Voraussetzung für gelingende Integration in unsere Gesellschaft“, heißt es in dem Antrag. Weiterlesen auf Apollo News.net

