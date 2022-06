Milliardenschwere Finanzlücke: Versicherten droht Krankenkassen-Keule!

Mammutaufgabe für Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD)! Er muss gleich zwei Milliarden-Löcher stopfen! Greift sein Ministerium nicht ein, werden nächstes Jahr hunderte Euro mehr für die Kranken- und Pflegeversicherung fällig. DENN: Es klaffen Milliarden-Löcher.

Gesetzliche Krankenkasse: Bis zu 25 Milliarden Euro Defizit, wie Prof. Günther Neubauer vom Institut für Gesundheitsökonomik für BILD errechnet hat. In bisherigen Schätzungen (rund 17 Milliarden Euro) „waren der Krieg in der Ukraine und die Folgen noch nicht eingepreist“, so Neubauer.

Die Inflation treibe auch für Arztpraxen und Krankenhäuser die Einkaufspreise, zudem seien die Aussichten für Arbeitsmarkt im Herbst 2022 nicht gut. Folge: Ausgaben steigen, während die eingezahlten Beiträge sinken. Das Loch wächst.

