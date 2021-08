Migrationsexperte Knaus: Deutschland solle mindestens ein Kontingent von 20.000 Afghanen anstreben

Nach Ansicht des Migrationsexperten Gerald Knaus, u.a. der Architekt des EU-Türkei-Deals, der von Anfang an eine Fehlkonstruktion und reine Blendgranate der Merkel-Regierung war, solle die Bundesrepublik so wie Kanada mindestens ein Kontingent von 20.000 Menschen aus Afghanistan anstreben.

Kanada hat rund 38 Millionen Einwohner und eine Fläche von 9.985.000 km², Deutschland hingegen hat rund 83 Millionen Einwohner bei einer Fläche von 357.386 km². Ferner wählt Kanada die Flüchtlinge aus, Qualifizierte und Brauchbare, Deutschland hingegen nimmt auch Analphabeten und Unqualifizierte.

Warum sollte ausgerechnet Deutschland noch mehr Afghanen aufnehmen, während in anderen Ländern massig Platz vorhanden ist? Deutschland hat insbesondere seit 2015 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, mehrheitlich waren es Wirtschaftsmigranten, nun sollten andere Länder den Weltenretter spielen. In Deutschland gibt es bereits genug Probleme mit Afghanen.

[…] Der Migrationsexperte Gerald Knaus fordert von der Bundesregierung, ein klares Aufnahmekontingent für gefährdete Menschen aus Afghanistan zu nennen. Es sei wichtig, dass die Länder der Koalition, die in den vergangenen Jahren in dem Land am Hindukusch gekämpft hätten, nun vorangingen, sagte der Vorsitzende des Berliner Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative (ESI) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Nur dann könne man auch andere Länder davon überzeugen zu helfen.

Die Vereinigten Staaten hätten jüngst einige Balkanländer wie Albanien, Nordmazedonien und das Kosovo gebeten, zumindest vorübergehend Menschen aufzunehmen. Laut Knaus sollte die Bundesrepublik so wie Kanada mindestens ein Kontingent von 20.000 Menschen anstreben. „Es bringt nichts, auf imaginäre EU-Lösungen zu setzen“, sagte der Autor von „Welche Grenzen brauchen wir?“.

In Afghanistan warteten weit über Hunderttausend Menschen auf Hilfe, darunter nicht nur Ortskräfte westlicher Armeen, einheimische Mitarbeiter der UN und von Nicht-Regierungsorganisationen, sondern auch Menschenrechtler, Frauenrechtsaktivistinnen, Journalisten und freie Korrespondenten. „Eine Zahl, die jetzt schon größer ist, als die derjenigen Menschen, die bis zum Ende des Monats evakuiert werden könnten, wenn es gelingt die Situation am Flughafen in Kabul zu stabilisieren“, sagte Knaus. […] Quelle: epd

5 1 Bewertung Artikel Bewertung