Migrationsansturm auf Lampedusa: 146.000 Migranten seit Jahresbeginn

Der Migranten-Ansturm auf Lampedusa nimmt kein Ende: In den letzten 26 Stunden haben über 1200 Menschen die Mittelmeerinsel erreicht. Allein in der vergangenen Nacht landeten 394 Migranten an, wie die Behörden am Mittwoch berichteten. Sechs Schlepperboote mit 35 bis 136 Flüchtlingen an Bord wurden von Patrouillenschiffen der italienischen Küstenwache und einem schwedischen Schiff der EU-Grenzschutzbehörde Frontex gerettet.

Am Mittwoch wurden insgesamt 19 Anlandungen auf der Insel mit insgesamt 903 Personen gemeldet. Die Schlepperboote waren von den Küsten Libyens und Tunesiens aus in See gestochen. Seit Anfang 2023 sind bereits 146.000 Migranten auf Seewegen über das Mittelmeer nach Süditalien gelangt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 86.000. Quelle: Tichys Einblick.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung