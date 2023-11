Migrations-Lage noch viel schlimmer: BAMF-Chef schreibt Brandbrief an Faeser

Deutschland ächzt unter dem Zustrom von Geflüchteten. Nun macht der Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) klar: Die wahren Zahlen sind noch viel alarmierender. Offiziell habe es in den jüngsten Monaten jeweils etwas mehr als 30.000 Asylgesuche in Deutschland gegeben. Doch „diese Zahlen geben den tatsächlichen Asylzugang nicht wieder“, so BAMF-Chef Hans-Eckhard Sommer. „Die Länder haben mittlerweile erhebliche Registrierungsrückstände, sodass wir es tatsächlich im September mit rund 50.000 und im Oktober mit rund 55.000 Zugängen zu tun hatten.“

Sommer hat einen Brandbrief an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) geschrieben. Weiterlesen auf Focus Online

