Laut der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) führt kein Weg an einer dauerhaften Integration von ukrainischen Flüchtlingen vorbei. Die FRA, die ihren Sitz in Wien hat, fordert in ihrem aktuellen Jahresbericht, die bestehenden Hilfen besser auf Frauen und Kinder auszurichten, seien diese doch im Kreis der Ukraine-Flüchtlinge in der Mehrzahl.

Da aber kein Ende des Krieges abzusehen sei, “müssen Länder von Übergangslösungen zu dauerhafteren Lösungen übergehen”, so die FRA.

