Migrantengruppen wollten mit Gewalt über Grenze zu Polen

An Polens Grenze zu Belarus haben nach Angaben des polnischen Grenzschutzes zwei große Migrantengruppen versucht, mit Gewalt in das EU-Land zu gelangen. Demnach haben sich Gruppen von 90 sowie 130 Personen am Wochenende daran gemacht, illegal in das polnische Hoheitsgebiet einzudringen.

Dies sei nur durch das schnelle Eingreifen von Grenzschutzbeamten und Soldaten der polnischen Armee verhindert worden, sagte Grenzschutzsprecherin Anna Michalska am Montag. Der Grenzschutz veröffentlichte auf Twitter ein Video zu dem Vorfall. Quelle: Welt.de

W miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy 🇵🇱🇧🇾 przez dwie duże grupy cudzoziemców -90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski.#zgranicy pic.twitter.com/ewIkGFuR21 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 11, 2021

