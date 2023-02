Migrantengewalt extrem – doch Baerbock will noch mehr Afghanen

Hand in Hand mit Nichtregierungs- und Fluchthelfer-Organisationen arbeitet die Bundesregierung zusammen, um immer mehr – auch illegale – Migranten nach Deutschland zu holen. Auch und gerade aus Afghanistan – obwohl von dort überdurchschnittlich viele Sexualstraftäter einwandern. Mit dem Segen von Annalena Baerbocks grün-durchwirktem Außenministerium wurden sogar hoheitliche Aufgaben an Flüchtlings-NGOs in Afghanistan übertragen.

Bereits 2018 registrierte das Bundeskriminalamt (BKA) eine unfassbare Zahl von 659 Gruppenvergewaltigungen – fast zwei pro Tag. Schon damals waren sechs Prozent der Tatverdächtigen Afghanen – obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur 0,3 Prozent betrug. Seither ist dieser Anteil weiter angestiegen, wobei die Einbürgerung vieler Migranten den tatsächlichen afghanischen Täteranteil verschleiert. Es ist eine kriminalistische Tatsache, dass afghanische Männer besonders häufig bei sexuellen Gewaltdelikten auftauchen.

Den Artikel von Daniel Matissek auf AUF1.info weiterlesen

3.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung