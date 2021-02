Migranten-Welle rollt auf Lampedusa zu: Hunderte bereits angekommen – über Tausend haben eingeschifft

Sehr heikle Situation auf der Insel: Mehrere Boote sind aus Libyen angekommen, in den letzten Stunden gab es einen plötzlichen Anstieg der Ankünfte.

Lampedusa wird wieder einmal belagert. Der Monat Januar war dank der klimatischen Bedingungen, die für die Überfahrt von Booten mit Migranten nicht günstig sind, ruhig. Allerdings hat sich die Situation in den letzten Tagen drastisch verändert. Allein zwischen gestern und heute sind mehr als 300 Migranten gelandet.

Die letzte Ankunft fand im Morgengrauen statt: ein Boot mit 64 Personen an Bord wurde von der Küstenwache bis zum Hafen der Insel Pelagie eskortiert. Nach ersten Berichten der Migranten selbst ist das Boot von Libyen aus gestartet.

Und dies ist die neueste Front, die für viel Unruhe sorgt. Wurde am Vorabend des Jahreswechsels Tunesien besonders beobachtet, so sind nun die libyschen Küsten wieder zur Hauptfront der Migrationsströme geworden.

Unter den in den letzten Tagen in Lampedusa angelandeten Boote wurde nur eines gefunden, das von der tunesischen Küste aus gestartet war: „In 24 Stunden haben mehr als tausend Migranten Libyen verlassen“, bestätigte die IOM in einer Mitteilung. Auf Alarm Phone gibt es jedoch Berichte über andere Boote, die nach Italien fahren: „Wir haben den Kontakt mit einem Boot für mehrere Stunden verloren, wir wissen nicht, wo die 74 Menschen sind.

Gestern wurden zwei weitere ausgefallene Boote ebenfalls vom Alarmtelefon gemeldet. Einer von ihnen mit 99 Migranten an Bord kam am Morgen in Lampedusa an. Auf der Insel gibt die Situation Anlass zur Sorge. Die meisten der ankommenden Migranten kommen auf eines der Quarantäneschiffe.

Aber wenn der in diesen Tagen beobachtete Strom anhalten würde, würden die Probleme noch ernster werden. Nicht nur in Lampedusa, sondern auch im restlichen Sizilien würde eine neue Suche nach Orten beginnen, an denen Migranten willkommen sind. Quelle: ilgiornale.it

Nachfolgend ein Video über die Ankunft von 64 Migranten am 5.2.2021 – alles junge Männer:

