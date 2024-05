Migranten nach Deutschland zurückschieben: Wilders plant „strengste Asylpolitik aller Zeiten“

Nach der Einigung auf eine rechte Regierungskoalition, hat Geert Wilders (60) jetzt einen radikalen Kurswechsel für die Niederlande angekündigt. “Wir schreiben heute Geschichte”, sagte der Politiker am Donnerstag in Den Haag bei der Präsentation der Koalitionsvereinbarung von vier rechten Parteien. Erstmals seit etwa 20 Jahren steht Wilders im “Zentrum der Macht”, wie er sagte. “Die Sonne wird wieder scheinen in den Niederlanden“ – und es wird “die strengste Asylpolitik geben, die es jemals gab”. Weiterlesen auf Exxpress.at

