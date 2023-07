Frankreich in Flammen. Präsident Emmanuel Macron hat die aus seiner Sicht Schuldigen an den unfassbaren Migranten-Krawallen gefunden, die in der Grande Nation einen Milliardenschaden anrichteten: Soziale Medien und Videospiele.

Macron fleht die Medien an, die “sensibelsten” Inhalte im Zusammenhang mit den Unruhen zu löschen. Er stellt fest: “Plattformen und Netzwerke spielen eine wichtige Rolle bei den Ereignissen der letzten Tage”.

Weiterlesen auf Exxpress.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung