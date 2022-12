Migranten-Gewalt auf Höhepunkt: Syrer (18) prügelt Familienvater kurz vor Weihnachten hirntot

Österreich – Kaum noch ein Tag ohne gewalttätige Übergriffe auf heimische Opfer durch Migranten. Jetzt wurde nur wenige Tage vor Weihnachten der traurige Höhepunkt erreicht: Im Burgenland prügelte ein syrischer Kampfsportler und Boxer (18) vor einer Disco wie wild auf den Vater von zwei kleinen Mädchen ein: Der Diplom-Ingenieur wurde von den Ärzten inzwischen für hirntot erklärt.

Der Vater von zwei schulpflichtigen Mädchen (7,10) wollte mit Kollegen einen Vereinsausflug auf der Weihnachtsfeier in der Disco “Drive In” in Schattendorf bei Mattersburg ausklingen lassen. Doch vor dem Lokal gerieten die beiden mit dem jungen Syrer in Streit. Der Asylwerber schlug zu, Gerald B. erlitt einen Nasenbeinbruch, Jürgen Trommel (42) brach mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos zusammen.

