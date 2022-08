Migranten-Ansturm: Rekordzahl von Landungen auf Lampedusa

Innerhalb von 24 Stunden erreichten seit Samstag 46 Boote mit insgesamt 1000 Menschen an Bord die Insel, wie die Behörden mitteilten. Noch nie hatten an einem Tag so viele Migrantenboote Lampedusa erreicht.

Rund 340 Migranten trafen auf der Insel Pantelleria zwischen Sizilien und Tunesien ein. Im sizilianischen Hafen von Messina traf am Samstag das spanische Rettungsschiff „Open Arms Uno“ mit 99 Menschen – darunter einige Minderjährige – an Bord. 92 Migranten trafen am Samstag außerdem an Bord eines Segelbootes in der süditalienischen Region Apulien ein. Auch in der Region Kalabrien landeten seit Freitag über 200 Migranten. Und auf der „Ocean Viking“ befinden sich 466.

Das nachfolgende Video vom 27.8.2022 zeigt die Ankunft der „Sea-Watch 3“ mit 147 Einreisewilligen sowie Impressionen einer überfüllten Nussschale auf dem Mittelmeer.

