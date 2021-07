Mexiko: TV Sender berichtet von supermagnetischer Frau nach der Covid-Impfung

In Mexiko wurde dieses Thema zwischenzeitlich auch im TV aufgegriffen. Die Frau selbst sagt sie kennt sonst niemanden in ihrem Umfeld, die Realität, bestätigt allerdings, durch tausende dokumentierte Aufnahmen aus aller Welt, dass es bereits unzählige Menschen betrifft. Noch verrückter an der Sache ist, dass offenbar sogar Ungeimpfte unter dieser „Magnetkrankheit“ leiden.

Übersetzung: FreieMedienTV

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung