Metzger muss Familienbetrieb nach 124 Jahren schließen: „Wie Herr Habeck gesagt hat“

In Deutschland explodieren die Gaspreise und zwingen immer mehr Unternehmen dazu, ihre Geschäfte zurückzufahren oder ganz aufzugeben. In Nürnberg muss nun eine Metzgerei schließen – nach 124 Jahren. In einem emotionalen Video hat sich Inhaber Jürgen Krön nun zum Aus seines Familienbetriebs geäußert.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung