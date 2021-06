Messerfachkraft in Rom: Ein Afrikaner vs. zehn Polizisten und mehreren Soldaten

Sonntagabend gegen 19:20 Uhr in Rom kam bei der Einsatzzentrale der Bahnpolizei die Meldung über eine vermutlich ausländische Person an, die, bewaffnet mit einem Messer, Benutzer des Bahnhofs Rom Termini bedrohte.

Der bewaffnete und aggresive Mann wurde bis zur Via Marsala verfolgt. Etwa zehn Polizisten, mehrere Soldaten, alle bewaffnet, mindestens drei von ihnen haben Dienstpistolen in der Hand. Alle Versuche der Beamten, die Wut des Ausländers zu besänftigen, waren nutzlos. Im Gegenteil, er begann mit plötzlichen und unkontrollierten Stößen die Polizisten anzugreifen, die eine Eindämmungsarbeit begannen, die darauf abzielte, die Sicherheit der Passanten zu schützen, die sich in diesem Moment auf der Straße befanden. Die gewalttätige Haltung des Ghanaers, der bereit war, mit dem Messer, das er in der Hand hielt, zuzuschlagen, zwang einen Polizisten, seine Waffe zu benutzen und einen Schuss abzugeben, der den Afrikaner in der Leiste traf, um die gefährliche Situation zu beenden.

Bei dem Mann handelt sich um den 44-jährigen I.A., „selbsternannter ghanaischer Staatsbürger, mit zahlreichen Vorstrafen wegen Gewalttaten gegen Personen“. Nach seiner Entwaffnung, so die Polizei, wurde der Nicht-EU-Bürger ins Krankenhaus gebracht, wo er in Absprache mit der Justizbehörde weiterhin wegen der Verbrechen des versuchten Mordes, des illegalen Tragens einer Waffe, des Widerstands und der Bedrohung eines Amtsträgers in Haft ist. Der Mann war bereits für einige Episoden verantwortlich, die seine soziale Gefährlichkeit andeuteten: In der Vergangenheit hatte er einige heilige Statuen in einigen Kirchen Roms beschädigt, wobei er gegenüber den Polizisten eine hasserfüllte Haltung gegenüber der christlichen Religion an den Tag legte.

