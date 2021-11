Messerattacke in Oslo: Polizei erschießt Angreifer

Die Polizei in Olso hat am Dienstagmorgen einen Mann auf der Straße erschossen, der zuvor versuchte, Passanten anzugreifen. Ein Video zeigt, wie ein Polizeiauto in Oslo auf den Mann mit nacktem Oberkörper zufährt, der offenbar ein Messer in der Hand hält.

Im nachfolgenden Video ab Minute 00:47 fährt ein Polizeiauto nochmals auf den Messer-Angreifer zu, dieser versucht dann in den Wagen zu gelangen und verletzt dabei einen Polizisten, danach müssen dann die Schüsse gefallen sein. Der Polizist befindet sich im Krankenhaus, sei aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

