Messerattacke im Einkaufszentrum nahe Paris: 1 Toter und 1 Schwerverletzter – Afrikaner verhaftet

Ein Mann wurde am frühen Samstagnachmittag (10.Juli 2021) im Einkaufszentrum Claye-Souilly in Seine-et-Marne (östlich von Paris) festgenommen (Video zeigt Festnahme), nachdem er einen Verkäufer in einem Bouygues Telecom-Geschäft erstochen und einen anderen schwer verletzt hatte, berichtet BFMTV.com.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden tauchte der 62-jährige zu einem „Geschäftsstreit“ im Telefonladen auf und forderte eine Rückerstattung, die er nicht erhalten hat. Unzufrieden ging er und kehrte kurz darauf mit einem Messer zurück. Dann stach er auf die Verkäufer ein, die Stichwunden „auf Herzhöhe“ erlitten. Der verstorbene Verkäufer war 18 Jahre alt und der schwer verletzte Verkäufer ist 20 Jahre alt.

Der mutmaßliche Täter sei leicht verletzt, bestätigte Innenminister Gerald Darmanin. Die beiden Personen, die eingegriffen haben, um den mutmaßlichen Täter zu neutralisieren, sind zwei dienstfreie Beamte, ein Polizist und ein Gefängnisbeamter, sagte eine Polizeiquelle gegenüber BFMTV.

Nach Informationen von BFMTV hat der Verdächtige die senegalesische Staatsangehörigkeit. Der Polizei ist er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.

