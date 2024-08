Messer-Terror von Solingen: Statt zu handeln, warnt Faeser mal wieder vor „Hass“

Nach dem blutigen Messer-Anschlag in Solingen am Freitagabend besuchten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Samstagnachmittag die sogenannte „Klingenstadt“.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser appellierte vor Ort an die Menschen: „Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen und lassen es auch nicht zu, dass ein solch‘ furchtbarer Anschlag die Gesellschaft spaltet“. Weiterlesen auf nius.de

