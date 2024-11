Zwei Männer begegnen sich zufällig – und einer sticht zu: Messer-Terror im kleinen Ort Hochdorf im Kreis Esslingen!

Nahe einer Flüchtlingsunterkunft hat sich am Freitag in Hochdorf/Baden-Württemberg ein unfassbares Gewaltverbrechen ereignet. Ein 56-jähriger Spaziergänger aus Hochdorf wurde von einem 24-jährigen Afghanen am helllichten Tag und auf offener Straße erstochen – laut Polizei kannten sich Täter und Opfer nicht. Weiterlesen auf nius.de

