Messer-Attacke auf Leipziger Sachsenbrücke: 22-Jähriger brutal niedergestochen und schwer verletzt

Nach Polizeiangaben hatten am Freitagabend wieder hunderte Menschen am Party-Hotspot an der Anton-Bruckner-Allee mitten im Clara-Zetkin-Park ausgelassen gefeiert. Kurz nach 4 Uhr eskalierte demnach plötzlich ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei wurde ein 22-Jähriger brutal niedergestochen und schwer verletzt. Er schleppte sich mit einer stark blutenden Wunde am Oberschenkel noch auf den Gehweg. Wenig später wurde das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert.

Noch in der Nacht fassten die Beamten insgesamt zwölf Verdächtige in Tatortnähe am Gerhardschen Pavillon. „Es sind allesamt Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren, darunter sowohl Jungen als auch Mädchen“, erklärte ein Polizeisprecher. „Wer von ihnen tatsächlich zugestochen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“ Alle kamen zunächst wieder auf freiem Fuß – gegen Sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Quelle: Bild.de

