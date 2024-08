Carsten: Ja endlich schreiben die Medien in Deutschland an diesem Morgen: Historisches ist gestern geschehen, denn der Merz wirkt. Aber, wo und wie wirkt er denn? Scholz will jetzt härter werden, aber wie, wann und wo? Merz wirkt und der Kanzler geht jetzt härter gegen Fusspilz vor, oder?

